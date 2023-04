Mickey van der Hart: 'Mijn broer hoopt op 1-0 voor Ajax en dat ik goed keep'

VOETBAL - Het duurde even, maar eindelijk werd FC Emmen-doelman Mickey van der Hart een keer gekozen als 'man of the match'. Vorige week tegen NEC kreeg hij de beste waardering van het publiek in De Oude Meerdijk. "Of het helemaal terecht was, weet ik niet. Natuurlijk hielden we de nul, maar ze schoten ook wel een paar keer naast."

"Bovendien was ik vooral blij met het punt, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we 'm ook zomaar hadden kunnen verliezen", aldus de keeper.

Van der Hart hield tegen NEC voor de zesde keer dit seizoen (in competitieverband) de nul. "Over de laatste weken ben ik tevreden, al vind ik dat ik sowieso wel een steady seizoen doormaak."

'Geluk, goed verdedigen en toeslaan op het juiste moment'

Vanavond staat er voor de doelman een speciaal duel op het programma. "Absoluut. Ik ben op zo'n tien minuten van de ArenA geboren, heb bij Ajax gespeeld en er zitten zeker zo'n 75 mensen op de tribune met een seizoenkaart die ik heel goed ken. Onder die supporters zit ook zijn broertje. "Ja, die hoopt echt dat Ajax wint. Het liefst met 1-0 en dat ik dan een goede wedstrijd keep. Maar ik hoop uiteraard op een stunt van ons."

Voor zo'n stunt heeft Emmen, zo beseft Van der Hart, het nodige geluk nodig. "Daarnaast zullen we heel goed moeten verdedigen. Toch moeten we niet vergeten om te voetballen, want om een resultaat te halen zullen we ook een manier moeten vinden om op hun helft te komen. En dan moeten we toeslaan."

