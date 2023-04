E&O zet met komst drietal kracht bij promotiewens

HANDBAL - Eredivisionisten Jessica Hilbrands (22), Claudia ter Wal (30) en Tessa Hilbrands (24) spelen vanaf de zomer voor de damesploeg van E&O, die uitkomt in de eerste divisie.

Het drietal komt over van Kwiek. Met de ploeg uit Raalte kwamen doelvrouw Ter Wal en de zussen Hilbrands de afgelopen seizoenen uit in de eredivisie. Het niveau waar E&O graag naar promoveert.

"Ik was na vijf seizoenen toe aan iets nieuws en het verhaal van E&O sprak me aan", legt middenopbouwer Jessica Hilbrands uit. Ze droeg net als zus Tessa al eens het groen-wit van de club uit Emmen.

De oudste van de twee uit Oosterhesselen gaat naar Emmen verhuizen. "De reistijd brak me op en nadat ik besloot bij Kwiek te stoppen kwam snel het contact met E&O op gang", vertelt Tessa Hilbrands. "De werklust van het team spreekt me aan."

Ter Wal uit Beilen keepte nog nooit voor E&O. "Ik wil vooral speelminuten maken. Ook kijk ik in Emmen uit naar de samenwerking met keeperstrainer Anatoli Galouza."

Met nog vijf speelrondes te gaan is de achterstand van E&O op promotiekandidaten Fortissimo en MHV'81 respectievelijk zeven en vier punten. Jessica Hilbrands besluit: "Dan moeten we volgend seizoen kampioen van de eerste divisie worden. Dat is ook een mooi doel."