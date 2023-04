Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Voor de zondagamateurs staat er vanmiddag weer een complete speelronde op het programma. Bekijk hier tegen welk team je favoriete club vandaag in actie komt.

In de 4e divisie A kwam Hoogeveen gisteren al in actie. De koploper won met minimale cijfers van Westlandia (1-0). Tom Heerkes scoorde de enige treffer van de avond.

In de strijd tegen degradatie spelen VKW en Alcides een uitwedstrijd. De ploeg uit Westerbork gaat op bezoek bij RKAVV, terwijl de Meppelers het moeten opnemen tegen HBS in Den Haag.

In de 2e klasse J ontvangt Pesse vanmiddag HODO. Een samenvatting van deze wedstrijd is vanavond te zien in Onze Club.