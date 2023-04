VKW verliest geflatteerd van RKAVV met 4-1

VOETBAL - Een punt had er weer in gezeten, maar trainer Bernd van Bolhuis moest weer erkennen dat het in de Vierde Divisie op details wordt beslist. VKW uit Westerbork speelde in Leidschendam een puike partij, maar RKAVV won geflatteerd met 4-1.

"Het had gekund", aldus Van Bolhuis. "Zeker in de tweede helft kregen wij dotten van kansen via Santema en Willems." Na de 1-0 van Amrani in de zevende minuut, scoorde VKW vlak voor rust via Roy Hutter. Een vrije trap van Thijs Uineken werd losgelaten en in de rebound was Hutter er snel bij.

Nadat VKW grote kansen misten, sloeg RKAVV alsnog toe. De doelpunten werden gemaakt door Zakaria Amrani, Aytac Metin en Yani Bouras.