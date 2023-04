1E: Germanicus pakt laatste strohalm, Emmen verrast weer

Doelpunten vielen er genoeg in Borne. De score werd door NEO geopend via Mauro Lohuis. Na ruim een half uur spelen werd het 1-1 via Dylan Wessels, maar een minuut later lag de bal er al weer in bij NEO via Jasper Scholten. Vlak voor rust werd het 3-1 via Ron Spoler. SVBO kwam nog wel terug via Ronald Gerdes, maar Van den Brug en Spoler zorgden voor de 5-2 eindstand. SVBO heeft 22 punten, even veel als Rolder Boys, en staat negende op de ranglijst.