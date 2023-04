Local hero Jacelyn Gruppen wint voor derde keer Cascaderun

ATLETIEK - Jacelyn Gruppen (33) heeft in haar eigen Hoogeveen voor de derde keer de Cascaderun gewonnen. Ze prolongeerde vanmiddag in een tijd van 26 minuten en 47 seconden haar titel van vorig jaar op de vijf mijl. In 2017 won ze ook al eens de tien mijl in Hoogeveen.

"Ik heb het best wel zwaar gehad vandaag, want ik startte veel te hard. Door al dat publiek en al die bekenden krijg je toch kippenvel. Vooral de tweede helft tegen de wind in was pittig", reageert Gruppen na afloop. Wel was het haar beste tijd tot nu toe op de vijf mijl bij de Cascaderun.

Ze hield Laura Prins (29.08) en Reinie Boven (30.30) ver achter zich.

De zege bij de mannen op de vijf mijl ging naar de 26-jarige Geart Jorritsma uit het Friesche Nijland. Vorig jaar finishte hij nog als derde in Hoogeveen. Hij kwam nu binnen in een tijd van 24 minuten en 53 seconden en hield daarmee z'n directe concurrent Erik Leusink 22 seconden achter zich.

"We gingen hard van start. Daarna hebben we nog een tijdje kop-over-kop gelopen en toen ben ik er alleen vandoor gegaan", blikt Jorritsma terug.

10 Mijl

Op de tien Engelse mijlen, iets meer dan zestien kilometer, was Edwin Slijkhuis uit het Groningse Zuidhorn soeverein. Met een eindtijd van 52 minuten en 59 seconden sloeg hij een gat van dik twee minuten op de nummer twee Alwin Heijting.

Bij de vrouwen ging de titel op de tien mijl naar de Belgische Jana van Lent. Zij liep de ruim zestien kilometer in 59 minuten en 23 seconden. Ze is de regerend Belgisch kampioene onder 23 jaar op de cross country en stond ook aan de start van het EK in Turijn op deze discipline. Mireille Baart werd in precies 1 uur en 2 minuten tweede. En de derde tijd kwam met 1.08.06 op naam van Lidia Meijer.

Ruim 6.100 lopers