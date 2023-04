Pesse wint degradatiederby en passeert HODO op ranglijst

VOETBAL - Op eigenveld won Pesse vanmiddag de degradatiekraker en derby tegen HODO met 3-2. Matchwinner werd aanvoerder Milan Kolen, maar noemenswaardig waren ook zeker de drie assists van Remmert Verbrugge.

Dankzij deze broodnodige drie punten is de thuisploeg voor even uit de degradatiezorgen en kruipt het over de ploeg van Eric Smit heen.

Pesse staat nu 8e met 19 punten uit evenveel wedstrijden, HODO staat een plekje lager, met 18 uit 19. Lijstaanvoerder in de tweede klasse J blijft LSC 1890, dat vandaag met 2-0 won van EMMS.

Eenrichtingsverkeer

De ploeg die het meest aanspraak maakte op de openingstreffer was met afstand Pesse. Vanaf de eerste minuut was het de ploeg van Harm Spijker die de aanval opende op het doel van Stanley Snijder en het was dan ook terecht dat Sander Hartman zijn ploeg in de 20e minuut op voorsprong schoot.

Na een mooi opgezette aanval, die resulteerde in een corner, was het Remmert Verbrugge die Hartman wist te vinden, laatstgenoemde schoot snoeihard binnen. HODO was volledig onzichtbaar in de eerste helft, op een mogelijkheid in de slotfase na, en mocht van geluk spreken dat het slechts met een 1-0 achterstand ging rusten.

Spectaculaire tweede helft

Hoe anders zag de tweede helft er uit, waar het vooral HODO was dat de klok sloeg. Al na drie minuten was het raak voor de bezoekers. Een enorme fout achterin van Ruben Brinkman werd afgestraft door invaller Jorn Smit: 1-1.

Slechts enkele minuten later kon de ploeg uit Hollandscheveld zelfs op voorsprong komen, maar Stefan Kikkert raakte de paal. Het werd een heerlijke tweede helft voor de toegestroomde bezoekers, met prima voetbal en kansen over en weer.

Het was Pesse dat, wederom via een corner van Verbrugge, in de 68e minuut weer op voorsprong wist te komen, Ingmar Reinders maakte de 2-1. Ook nu had HODO echter maar een paar minuten nodig om de stand weer gelijk te trekken. Kikkert zag dat doelman Waninge te ver voor zijn doel stond en schoot de bal prachtig in de linker bovenhoek: 2-2.

Degradatiezorgen

Een stand waar beide ploegen echter niet veel aan hadden, gezien de degradatiezorgen, en dus gingen beide teams op zoek naar nog een doelpunt. Dat lukte Pesse uiteindelijk in de 90e minuut, toen aanvoerder Milan Kolen wederom via een corner zijn ploeg naar de overwinning schoot.