FC Emmen buigt pas laat het hoofd voor Ajax: 3-1

VOETBAL - Met een goed gevoel vertrekken uit Amsterdam. Dat was voorafgaand aan het duel tegen de regerend landskampioen Ajax de opdracht voor de mannen van trainer Dick Lukkien. In die opzet zijn de Drenten wel geslaagd, al kwam er geen resultaat. Ajax won met 3-1, ondanks dat Emmen tot tien minuten voor tijd nog mocht hopen op een punt.

Door de nederlaag zakt Emmen na speelronde 29 naar plek 16 in de eredivisie. Die plek betekent aan het einde van de rit (over vijf duels) nacompetitievoetbal. Het gat naar de ploegen vlak boven Emmen (Excelsior en Volendam) is twee punten. Het gat naar onderen, naar de directe degradanten (op dit moment FC Groningen en Cambuur) bedraagt respectievelijk acht en negen punten.