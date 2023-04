Kop is er af voor Antonisse: 'Maar ik kon echt niet verder'

VOETBAL - Jeremy Antonisse maakte in de Johan Cruijff Arena zijn eerste treffer in Drentse dienst. De 2-1, na een uur spelen, zorgde voor hoop bij de Drentse club maar tot een stunt kwam Emmen niet.

De snelle PSV-huurling die regelmatig een ware plaag was voor zijn directe tegenstander Sanchez stond ook aan de basis van de twee kansen die Richairo Zivkovic in de eerste helft kreeg (bij 0-0 en bij 1-0). De gevaarlijkste Emmenaar kon het duel echter niet uitspelen. "Nee, ik kon niet langer. Ik had gisteren op de training al een tik gehad en kreeg al vroeg in de wedstrijd op exact dezelfde plek opnieuw een schop. Wie me die schop gisteren gaf? Nee, dat zeg ik niet."