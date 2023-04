Mickey van der Hart: 'Verliezen hier kan, maar we gaven de goals wel weg'

VOETBAL - Mickey van der Hart keerde vanavond voor even terug bij de club waar het voor hem eigenlijk allemaal begon. Na de 3-1 nederlaag stapte hij redelijk tevreden van het veld, al had de doelman na de aansluitingstreffer van Jeremy Antonisse toch even de hoop op een resultaat.

"Natuurlijk wisten we dat het heel lastig zou worden, maar als je de 2-1 maakt groeit het geloof op een punt. Dat we dat niet pakken frustreert me wel. Helemaal omdat die 3-1 gewoon onnodig was. We hebben notabene zelf een corner en de bal ligt twintig seconden later bij ons in het net. Eigenlijk gaven we alle goals vanavond heel gemakkelijk weg."