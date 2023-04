Dick Lukkien: 'Vol vertrouwen dat we op 28 mei boven de streep staan'

VOETBAL - Dick Lukkien was na afloop van het verloren duel tegen Ajax (3-1) tevreden over het spel dat zijn ploeg met name na rust liet zien. "Ik vond dat we in de tweede helft naar vermogen hebben gespeeld. Voor rust was het in mijn beleving met te veel ontzag. Na de 1-2 hoopte ik dat het ons zou lukken om een resultaat mee te nemen, al zou dat niet verdiend zijn geweest. Maar hier kunnen we mee verder."