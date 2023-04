FC Emmen Podcast #32: 'Worden dit de nieuwe gezichten van FC Emmen?'

Was de 3-1 nederlaag bij regerend landskampioen Ajax nu een nederlaag met aanknopingspunten voor de laatste vijf finales van het seizoen of niet? De meningen in de podcast zijn daarover verdeeld.

Dick Heuvelman denkt dat het een duel op zich was, terwijl Niels Dijkhuizen van mening is dat de manier van spelen waar Emmen met enige regelmaat toe werd gedwongen zeer bruikbare informatie heeft opgeleverd.

De heren waren wel eensgezind over de man of the match, vanuit Drents perspectief. "Antonisse speelde met flair en wordt ook gewoon steeds beter", aldus Heuvelman.

'Oude bekende staat voor terugkeer'

Er komt hoe dan ook een metamorfose in het technisch kader komend seizoen. Het speculeren over de nieuwe trainer is al enige tijd bezig en Niels Dijkhuizen gooit de laatste geluiden op tafel. Een oude bekende staat voor een terugkeer naar Emmen en hij zou dan de cirkel rondmaken. Overigens niet als trainer. "Maar wel een goede zet", vinden Heuvelman en Theo ten Caat. Die laatste ziet in dat geval ook een uitstekende nieuwe trainer voor FC Emmen. "Als hij komt dan zou ik Ivar van Dinteren halen als trainer."

Toch zingt de naam van Rob Penders steeds nadrukkelijker rond op De Oude Meerdijk, ook al heeft hij in Eindhoven nog een contract tot de zomer van 2024. "We kunnen natuurlijk niet heel goed over hem oordelen, maar ik denk wel dat een trainer in het Noorden moet passen. Of hij dat doet weet ik niet", aldus Ten Caat.