'Als ik die keuze anders had gemaakt, dan had je hier tegenover een miljonair gezeten'

Tot aan het einde van dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast. Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep. Van de Pupil van de Week tot de 'Zaagmans' uit de fraaie vierde klasse, alles komt voorbij. Ook hoor je vermakelijke fragmenten uit Onze Club en natuurlijk het laatste nieuws.

De gast in de veertiende podcast is Rolf Veneboer (68). De voormalig voetbaltrainer en gymdocent schuift aan en vertelt over zijn jaren op de Drentse amateurvelden. Over dynamiek in een spelersgroep, zijn band met Johan Derksen en een voorval in zijn tijd bij Germanicus, dat hem als persoon ontzettend heeft geraakt en altijd bij zal blijven.