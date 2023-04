Organisatie Superprestige Gieten krijgt erepenning gemeente Aa en Hunze

Vorig jaar zomer kwam er een abrupt einde aan de Superprestige in Gieten. De Belgische hoofd-organisator Flanders Classic hield de organisatie in Gieten te lang in onzekerheid over de datum en de doorgang van het evenement. Uiteindelijk heeft de Stichting Wielerpromotie Oostermoer toen zelf de stekker uit het evenement getrokken. Ondanks de sombere afloop spreekt burgemeester Hiemstra vol trots over de organisatie.