Volleybaltalent Guus Boer uit Dwingeloo tekent bij eredivisionist Lycurgus

VOLLEYBAL - Guus Boer uit Dwingeloo speelt komend seizoen bij eredivisionist Lycurgus uit Groningen. Het 19-jarige talent uit Dwingeloo tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een seizoen.

'Het is een mooie club en toen ik net begon met volleybal volgde ik de club al", reageert Boer. "Het is in mijn ogen één van de beste clubs van Nederland en ben blij dat ik mag aansluiten. Ik had andere opties, maar Samen Lycurgus spreekt me als organisatie meer aan."

Ook coach Arjan Taaij is blij met de komst van de talentvolle Boer. "Guus is een ambitieuze en talentvolle passer-loper die de afgelopen twee jaar alles heeft gespeeld bij het Talentteam. Hij komt nu bij ons om zich de komende periode door te ontwikkelen en de volgende stap in zijn loopbaan te zetten."

Vaste waarde Jong Oranje

Boer is passer-loper en speelde de afgelopen twee seizoenen op Papendal bij het Talentteam. Ook is hij de afgelopen tijd vaste waarde in Jong Oranje.

Voetballer bij vv Dwingeloo

De 19-jarige Dwingelder was aanvankelijk voetballer bij vv Dwingeloo. Maar vijf jaar geleden kwam hij op advies van zijn moeder, vanwege zijn lengte, in aanraking met volleybal. Hij was direct de beste in zijn team bij DOK Dwingeloo.

Boer is een neefje van oud-international Riëtte Fledderus uit Dwingeloo die in 1995 Europees kampioen werd met Oranje en in 1996 als vijfde eindigde op de Olympische Spelen van Atlanta.

DOK, Olhaco, Sudosa-Desto

Boer ontwikkelt zich snel. Na een half jaar in heren 1 van DOK Dwingeloo volgde in 2018 de overstap naar Olhaco in Hoogeveen en via Sudosa-Desto in Assen vertrok hij in 2021 naar Papendal.