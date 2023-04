Tygo Land(t) goed bij PSV: 'Hij zit sneller bij het eerste dan hij zelf verwacht'

VOETBAL - Wat goed is, komt snel. En dat geldt zeker voor de pas 17-jarige Tygo Land uit Peize. In augustus verruilde hij SC Heerenveen voor PSV voor een transfersom van naar verluidt 700.000 euro. Een uitzonderlijke transfer in Nederland voor zo'n jonge voetballer.

"Over het algemeen zie je wat er nu gebeurd is niet heel vaak. Ik had het zelf ook niet helemaal zo verwacht. Maar uiteindelijk is het een mooie stap voor mij", reageert Land.

'Sneller in het eerste dan hij zelf verwacht'

Het Drentse talent speelt bij PSV onder 18 jaar. Dat is het team van trainer Theo Lucius, die vol lof over hem praat. "Hij heeft heel veel weg van hoe Frenkie de Jong het voetbal beleeft. Hij is wel echt een unieke speler. Hij leeft ervoor om in het eerste een kans te krijgen. Zoals hij nu bezig is, gaat hij die honderd procent zeker krijgen en ik denk ook sneller dan hij zelf verwacht."

Als aanvallende middenvelder floreert Land het best op de felbegeerde nummer 10-positie. Bij PSV onder 18 is hij inmiddels basisspeler. Daarnaast traint Land ook regelmatig mee met Jong PSV en ook zelfs met de eerste selectie. Hij maakte nog geen minuten in de eerste divisie, maar speelde al wel twee wedstrijden met Jong PSV in de Premier League International Cup in Engeland.

'Type Frenkie de Jong'

"Het is een fantastische jongen en een fantastische speler", gaat Lucius verder. "Hij kan mensen alleen voor de keeper zetten, passen op uitzonderlijk hoog niveau, mooie steekballen geven en hij maakt bijzondere loopacties. Hij ziet voetbal, hij beleeft voetbal en het is een fantastische jongen om mee te werken."

"Het is echt een type Frenkie de Jong. Daar vergelijken ze hem ook mee. Maar ik vind dat hij z'n eigen karakter moet gaan ontwikkelen en dat hij geen tweede Frenkie moet worden, maar dat hij de eerste Tygo moet worden", benadrukt Lucius.

Moeilijke keuze

De transfer naar PSV zorgde voor een onrustige zomervakantie, waarin Land veel zat te piekeren. "Ik zat continu met die keuze in m'n hoofd. Ik focus me op waar ik ben en waar m'n gevoel ligt. En op dat moment was dat heel erg Heerenveen en daarom was die keuze om weg te gaan ook veel moeilijker voor mij."

Buiten dat het een moeilijke keuze was, was het ook wel een nare keuze. Zeker omdat Land pas zestien was. "Ik vond het eigenlijk wel een vrij vervelende keuze. Het is een heel belangrijke en grote keuze geweest. En eigenlijk wil je gewoon met je vrienden zijn en op jezelf focussen. Maar het hoort er wel bij. Anderen maken zo'n keuze wat later, ik moest hem nu al maken."

'Vooral de afstand is lastig'

Bij de keuze voor PSV heeft hij veel dingen tegen elkaar afgewogen. "M'n gevoel, de afstand en m'n positie binnen de club, die veranderde natuurlijk ook. Je begint weer helemaal op nul. Maar vooral die afstand vond ik lastig. Ik kom uit het Noorden en daar zou ik het liefst m'n hele leven willen zitten."

"Ik vind dat nog steeds wel moeilijk. Ik ga elk weekend naar huis", zegt Land. "Als ik dan zondag in de trein terug ga, merk je ook hoe ver het is. Maar het gevoel bij de club compenseert gelukkig alles. Als ik maandag bij de club kom, voel ik me meteen weer goed."