Karlo Meppelink nieuwe trainer DZOH

Karlo Meppelink wordt na dit seizoen hoofdtrainer van DZOH, de eersteklasser uit Emmen. De huidige trainer van Staphorst, dat net als ACV uit Assen actief is in de Derde Divisie zaterdag, volgt Roy Stroeve en Berry Hoogeveen op. Dat duo zwaait sinds drie weken de scepter, nadat Marc van Meel vanwege ziekte per direct moest stoppen. Met nog vijf duels is handhaving de doelstelling. De geelhemden staan twee punten boven de promotie-/degradatieplekken.