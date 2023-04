Bautista snelste, Van der Mark zesde in Assen en krokodil verstoort training WK Superbikes

Bautista is dit seizoen de te kloppen man. De regerend wereldkampioen is ook dit seizoen oppermachtig. Tijdens de eerste twee ronden (Australië en Indonesië) won de Spanjaard vijf van de zes races. Alleen in de sprintrace, anderhalve maand geleden in Indonesië, behaalde Bautista door een valpartij geen punten. Zijn voorsprong in het kampioenschap, dat over 24 races en 12 sprintraces (dan scoren alleen de eerste negen coureurs in de uitslag punten) gaat, bedraagt al 37 punten ten opzichte van de Turk Toprak Razgatlioglu. De Yamaha-coureur klokte vandaag de tiende tijd (1.35.1). De nummer 3 in de WK-stand, de Italiaan Andrea Locatelli (Yamaha), zette de achtste tijd neer (1.34.9)