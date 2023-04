Gouden bondsspeld voor 'volleybalmoeder' Rita Buikema van Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - Rita Buikema (63) uit Assen heeft vanavond uit handen van Joop Alberda de gouden bondsspeld van de Nederlandse volleybalbond Nevobo ontvangen. Dat gebeurde bij een speciale receptie die was georganiseerd omdat Buikema al veertig jaar in dienst is bij volleybalvereniging Sudosa-Desto uit Assen.

"Ik vind het een heel mooie waardering en dan ook nog een gouden speld. Ik ben er heel erg blij mee", reageert Buikema. "Als je iets doet dat je heel leuk vindt, dan wil je er steeds meer van weten en ga je steeds meer ontdekken waar je zelf goed in bent. En als dat plezierig is, dan verveelt dat nooit."

Buikema traint in Assen verschillende teams binnen de club: van jeugdteams tot recreanten. Daarnaast adviseert ze de jeugdcommissie en begeleidt ze jonge trainers. Ook helpt Buikema mee om het volleybal in het Noorden naar een hoger plan te tillen en praat ze op landelijk niveau mee in werkgroepen die over jeugdvolleybal gaan.