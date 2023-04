Lukkien: 'Slaat nergens op als wij met hoofd in de wolken lopen na de 3-1 bij Ajax'

VOETBAL - Speelronde 30 in de eredivisie start vanavond met FC Volendam - Cambuur. Een interessant duel voor FC Emmen, dat morgenavond moet aantreden in en tegen SC Heerenveen. Bij een zege van Cambuur komt die ploeg weliswaar op 6 punten van Emmen, maar blijft Volendam in het vizier van de Drentse club. Het verschil blijft dan 2 punten, in het voordeel van de oranjehemden, die dan uiteraard wel een duel meer hebben gespeeld.

FC Emmen-trainer Dick Lukkien zal aandachtig toeschouwer zijn voor de buis. "Het is niet zo dat ik ergens op hoop. Daar heb je niet zoveel aan, maar ik denk wel dat Volendam een pittige kluif krijgt aan Cambuur. Ik verwacht dat Volendam de bal krijgt en dus ben ik erg benieuwd vooral."

"Heerenveen heeft gewoon prima elftal'

Lukkien zelf moet met FC Emmen dus morgen aan de bak, bij Heerenveen. Die club is, ondanks een heel wisselvallige tweede seizoenshelft nog altijd kansrijk voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. "Ik vind het ook een prima ploeg, met een paar zeer vaardige spelers. Met name Sahraoui, Van Amersfoort, Tahiri en uiteraard Van Hooijdonk. Bovendien hebben ze zeer bedrijvige, aanvalslustige backs. De spelers zijn complementair aan elkaar. We krijgen onze handen vol aan ze, maar ik denk ook zeker dat er kansen voor ons liggen."

Het spel van vorige week in de Johan Cruijff Arena zorgde voor veel complimenten in de richting van Lukkien en z'n mannen. Maar dat spel in Amsterdam, zo weet hij, zegt niet zoveel. FC Groningen bijvoorbeeld liet ook heel behoorlijk voetbal zien bij AZ en Feyenoord, maar verloor vervolgens ook 'gewoon' van Heerenveen, Fortuna Sittard, FC Utrecht en RKC.

"Het zou helemaal nergens op slaan als wij door de 3-1 nederlaag bij Ajax met onze hoofden in de wolken gaan lopen", aldus Lukkien. "Maar zo zit deze groep ook helemaal niet in elkaar. Na het duel met Ajax hebben we zeker de positieve dingen benoemd, maar ook de dingen die we verkeerd deden. En daar zijn we mee aan de slag gegaan."

FC Emmen moet het morgen stellen zonder Jeroen Veldmate. De captain is nog niet voldoende hersteld van de griep, die hem vorige week aan de kant hield.

