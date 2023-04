Danny Hoesen stopt per direct met voetbal: 'Hart wil door, lijf zegt stop'

VOETBAL - Danny Hoesen stopt per direct met voetbal. De 32-jarige spits, die sinds de winter onder contract staat bij FC Emmen, heeft teveel hinder van een heupblessure.

In goed onderling overleg is het contract met de oud-spits van onder andere Fortuna Sittard, FC Groningen en Ajax per direct ontbonden. Hij deed in vier wedstrijden mee namens het eerste elftal van FC Emmen.

"Het was bekend dat Danny niet topfit was toen hij bij ons kwam", meldt de club. "Gezamenlijk zijn we aan de slag gegaan om hem wedstrijdfit te maken. Helaas voor beide partijen is het niet gelukt om wedstrijdfit te worden en is zelfs gebleken dat Danny een dusdanige heupblessure heeft dat hij heeft moeten besluiten een definitief punt achter zijn carrière te zetten."

'Lichaam zegt stop'

"Ik ben naar FC Emmen gekomen om de club dit seizoen te helpen in de strijd om handhaving", laat Hoesen weten. "Na mijn tijd in Amerika (waar hij speelde voor Austin en San Jose Earthquakes, red.) wilde ik terugkeren in Nederland en nog jaren voetballen. Dat ik nu moet stoppen met voetbal komt voor mij persoonlijk dan ook heel hard aan."