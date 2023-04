Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - De zaterdagvoetballers komen vandaag weer volop in actie. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete team vanmiddag in actie komt.

In de strijd om de titel in de 3e divisie ontvangt koploper ACV vanmiddag de nummer drie van de ranglijst SteDoCo. De mannen van trainer Ruud Jalving hebben acht punten meer dan de ploeg uit Zuid-Holland. ACV is nog vijf wedstrijden verwijderd van een plek in de 2e divisie.