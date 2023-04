Wereldkampioen Bautista pakt pole position in Assen, Van der Mark 15e

MOTORSPORT - Michael van der Mark heeft zijn goede training van gisteren (6e tijd) vandaag geen vervolg kunnen geven tijdens de kwalificatietraining vanochtend. De BMW-coureur kwam in de Superpole niet verder dan plek 15 en vanaf die plek zal hij dus vanmiddag in race 1 en morgen in de Superpole-race moeten starten.