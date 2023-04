Straf deert overtuigende Bautista niet in eerste race op TT-circuit, Van der Mark wordt 13e

MOTORSPORT - Alvaro Bautista heeft Race 1 op het TT-circuit in Assen van het WK Superbikes gewonnen. De leider in de tussenstand van het wereldkampioenschap won voor Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu werd derde.

Rea kende een goede start en behield de leiding. Bautista schoof een plaatsje op, terwijl Van der Mark als vijftiende na de eerste ronde doorkwam. In de zesde ronde pakte Bautista de tweede plek af van de Turk Toprak Razgatlioglu. Van der Mark reed ondertussen op de twaalfde plek.

De regerend wereldkampioen Bautista snoepte twee ronden later de koppositie van Rea af. De Spanjaard gaat ook dit seizoen alweer comfortabel aan de leiding na twee races en was ook in Assen ongenaakbaar. Rea kon Bautista niet volgen en moest alle zeilen bijzetten om de tweede plaats vast te houden.