Glenn van Straalen derde in spannende Supersport race

MOTORSPORT - In de Supersport gaf Glenn van Straalen zijn goede training in Race 1 een goed vervolg. De Noord-Hollander startte als derde en leek op een knappe tweede plek te eindigen, maar gaf in de slotronde nog een plek uit handen, zodat hij als derde over de finish kwam. Nicolo Bulega uit Italië won de race in Assen.