Degradatie lijkt onafwendbaar voor verliezend HZVV

VOETBAL - De voetballers van HZVV stevenen af op degradatie naar de 1e Klasse. Op bezoek bij AZSV in Aalten verloren de Hoogeveners met 3-0 en blijven ze ruim de hekkensluiter in de 4e Divisie B. HZVV heeft slecht twee punten gehaald in de laatste negen wedstrijden.

Na 26 wedstrijden heeft de ploeg van trainers Harold Brunsting en Jaap Scholing 18 punten, vijf punten minder dan Flevo Boys dat op de andere rechtstreekse degradatieplaats. Het gaat naar de nummer 14 'd Olde Veste is zes punten, deze plek betekent nacompetitie om in de 4e Divisie te blijven.

Bij HZVV stond derde keeper Jari Hooijer op doel, door blessures bij Rodney Rosink en Damyan van Goor. Hooijer stond prima te keepen en was alert bij een prachtige omhaal van Siep Rompelaar. Door het goede keeperswerk, en gebrek aan scherpte bij de spelers van AZSV, hield Hooijer knap de nul in de eerste helft.

In de tweede helft kwam de thuisploeg beter voor de dag. De kansen voor HZVV werden schaarser, terwijl AZSV steeds meer aandrong voor het doel van Hooijer. De manier waarop de 1-0 viel is misschien wel tekenend voor het seizoen van HZVV. In de 54e minuut trapte Ferran Mombarg met zijn linker een hoekschop vanaf de rechterkant. Door de stevige wind belandde zijn voorzet in één keer in het doel en keeper Hooijer zag er niet sterk uit.