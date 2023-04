Noordscheschut en DZOH pakken belangrijke punten in hectische wedstrijden

VOETBAL - In de 1e Klasse E zijn Noordscheschut en DZOH dichterbij lijfsbehoud gekomen. De Schutters wonnen met 2-5 bij Go Ahead Kampen en DZOH won thuis met 3-2 van DOS Kampen. DZOH staat nu zevende, een plaats boven Noordscheschut.

"Het zal wel een lange samenvatting worden", zei Noordscheschut-trainer Berry Zandink na de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Kampen. Helaas stonden de camera's van Onze Club niet langs het veld in Kampen, maar het publiek is in ieder geval op en top vermaakt.

"Het piepte en het kraakte achterin bij ons in het eerste kwartier", vertelt Zandink. De thuisploeg kreeg een aantal grote kansen, maar de Schutters wisten de eerste periode zonder tegendoelpunten door te komen. En als je zelf niet scoort, dan valt het doelpunt aan de andere kant, zo bleek ook vandaag weer.

4 goals in snelle tijd

Want in de 22e minuut was het Rijnald Vos die Noordscheschut met een wereldgoal op voorsprong schoot. Vanaf een meter of twintig van het doel schoot hij een afvallende bal in één keer, met een dropkick, over de keeper en in het Kampense doel, 0-1. Enkele minuten later gaf Mees Vos een boogbal over de verdediging en lanceerde hij Nick Koster, die de 0-2 binnen werkte.

"Het was een mokerslag voor hun", zegt Zandink. Hij zag zijn ploeg voor rust dan ook nog uitlopen naar 0-4. Beide treffers kwamen uit een corner van Jesse Steenbergen en Nick Koster en Robin Sikken waren de afmakers.

Legio kansen

"De wedstrijd was op het scherpst van de snede en beide ploegen zetten elkaar continu onder druk", aldus Zandink. "Voor ons was het belangrijk dat wij het eerste kwartier na rust goed door zouden komen." Dit lukte echter niet zonder kleerscheuren, want Luuc Knul maakte uit een corner de 1-4 in de 53e minuut.

Go Ahead zocht volle bak de aanval op, en dat gaf Rijnald Vos de gelegenheid om de wedstrijd na een uur te beslissen. Hij maakte met het hoofd zijn tweede treffer van de dag, 1-5. Luuc Knul maakte in de 70e minuut nog de 2-5, wederom uit een corner.

Het werd zelf nog even spannend in de slotfase, vertelt trainer Zandink. "Na de 2-5 was het voor ons nog alle hens aan dek. Zij kregen nog vier gevaarlijke corners." Maar scoren deden beide ploegen niet meer, waardoor Noordscheschut drie belangrijk punten meenam uit Kampen.

Onder het bloed

Typerend voor zijn ploeg was volgens Zandink zijn linksback, die in de tweede helft van het veld werd gehaald. "Hij kwam van het veld met een bloedneus. Zijn knie, elleboog en kin zaten helemaal onder het bloed. Dat toont het karakter van onze ploeg."

Noordscheschut heeft goede papieren om de play-offs voor degradatie te ontlopen, want in de laatste vier wedstrijden treffen ze nog Hulzense Boys, SVI en Epe. Deze drie ploegen staan alle drie onder de Schutters op de ranglijst. Maar Zandink houdt nog een slag om de arm. "Wij winnen wedstrijden nooit makkelijk. Maar onze twee aanvallers scoren vandaag allebei twee keer. Deze overwinning is een boost voor de selectie."

DZOH

Ook DZOH speelde vanmiddag een spannende wedstrijd. Na een half uur leken de Emmenaren op weg te zijn na een eenvoudige overwinning. Door twee doelpunten van Tom Hiemstra en één van Bjorn Jansen stond de ploeg van interim-trainer Roy Stroeve snel met 3-0 voor.