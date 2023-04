Achilles 1894 lijkt af te haken in titelstrijd na gelijkspel tegen VEV'67

VOETBAL - In de 2e Klasse L heeft Achilles 1894 voor de derde week op rij niet gewonnen. Na nederlagen tegen Oosterwolde en Marum kwam de ploeg uit Assen tegen VEV'67 niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Maar amper een minuut na de openingstreffer stond het alweer gelijk. Wouter van der Molen brak door aan de rechterkant. Hij wilde de bal voorgeven op Ferdi Hidding, maar zijn voorzet werd van richting veranderd en vloog met enig fortuin het doel in. Zo was de ruststand 1-1.

Direct na de pauze kregen de bezoekers uit Leek een enorme kans op de 1-2, maar de inzet van Stan van der Wal ging voorlangs. Ook Achilles was dichtbij een doelpunt, maar Remy Klaassens schoot uit de draai net naast.

In de slotfase kreeg VEV nog een mogelijkheid om te wedstrijd te winnen, maar de kopbal van Robin Elderman werd uitstekend gekeerd door doelman Morten Otto. Zo eindigde het duel, net als eerder dit seizoen in Leek, in een 1-1 gelijkspel.