Luister hier live naar SC Heerenveen - FC Emmen

In de strijd om de veilige plek vijftien moet FC Emmen eigenlijk winnen in Friesland. Bij een overwinning gaat FC Emmen, in ieder geval voor een paar uur, Excelsior voorbij op de ranglijst. De Rotterdammers spelen vanavond om 21:00 uur tegen Vitesse. FC Emmen staat nu nog zestiende en heeft twee punten minder dan Excelsior.