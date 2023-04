Uitslagen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Met nog een paar speelronden op het programma komen de eerste beslissingen in het amateurvoetbal steeds dichterbij. Bekijk hier hoe jouw favoriete Drentse ploeg het heeft gedaan.

Het leek er lange tijd op dat ACV schade zou oplopen in de strijd om de titel in de 3e Divisie, maar Mark Jagt maakte in blessuretijd toch nog de winnende treffer. Met vier wedstrijden te gaan blijven de Assenaren op pole position voor de titel en promotie naar de 2e Divisie.