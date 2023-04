De dames van ACV hebben alles in eigen hand na thuiszege op Ter Leede

VOETBAL - Dubbel feest op het Catawiki sportpark vanmiddag, want zowel de dames als de heren wonnen de thuiswedstrijd met 2-1. Voor de dames zijn het cruciale punten, want zij hebben hebben de touwtjes volledig in eigen handen in de strijd om lijfsbehoud in de Topklasse.

"We zetten echt een grote stap door vandaag te winnen", zegt ACV-trainer Sven Krol. Hij zag zijn formatie tegen Ter Leede al na vijf minuten op voorsprong komen. Laura Heling kreeg de bal aan de linkerkant van het veld en gaf hem mee aan Lisanne Dik. Zij kon na een knappe actie de bal laag in de verre hoek schuiven, 1-0.

Maar lang konden de Assenaren niet genieten van de voorsprong. Een lange bal kwam achter de ACV-defensie terecht en Ter Leede maakte snel gelijk, 1-1. "Dit overkwam ons de laatste weken al vaker. Het was meteen een fikse domper", vertelt Krol. In de eerste helft kreeg ACV nog een aantal grote kansen, maar onder andere Marleen Beenker had het vizier nog niet op scherp.

Tweede helft

Na ongeveer een kwartier spelen in het tweede bedrijf was het nu wel raak voor Beenker en zij zetten haar ploeg weer op voorsprong, 2-1. In het laatste half uur kreeg ACV niet echt grote kansen meer en was keepster Isabella Slump in de slotseconden nog goud waard voor haar ploeg met een cruciale redding.

Simpele opdracht