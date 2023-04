Romeny schiet FC Emmen met hattrick naar zege in Heerenveen

VOETBAL - FC Emmen boekte een zeer belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. Dankzij drie goals van Ole Romeny maakte de Drentse club tot drie keer toe een achterstand goed in het Abe Lenstra Stadion: 2-3.

Door de zege zet Emmen twee concurrenten in de strijd tegen directe degradatie (FC Groningen en Cambuur) op respectievelijk 11 en 12 punten, terwijl de mannen van Dick Lukkien Excelsior Rotterdam passeren op de ranglijst. Emmen heeft één punt meer dan Exelsior, maar die ploeg speelt vanavond nog bij Vitesse.

Slecht begin

FC Emmen startte slecht en het wachten was vanaf minuut één op de goal van Heerenveen. Na kansen voor Syb van Ottele en Pelle van Amersfoort was het Sydney van Hooijdonk die wel raak schoot. Na een voorzet van Olsson scoorde de spits in de korte hoek: 1-0.

De Drentse club kwam na die tegentreffer beter in de wedstrijd, maar meer dan speldenprikjes van Mark Diemers kwam Emmen niet. Met name in de diepte, achter de verdediging van Heerenveen, lag voldoende ruimte maar daar wist Emmen maar niet te komen.

Gelijkmaker en domme actie Te Wierik

In de tweede helft startte Emmen furieus. Uitgerekend de twee spelers die niet lekker in de wedstrijd zaten stonden op. Jeremy Antonisse slingerde de bal voor en Ole Romeny tikte binnen. Een oliedomme actie van Mike te Wierik zorgde ervoor dat het momentum (voor FC Emmen) ineens weer verdween. Bij een corner van Thom Haye hield de verdediger Pawel Bochniewitz vast. De VAR liet scheidsrechter Jannick van der Laan naar de kant komen en die was vervolgens helder: penalty en geel voor Te Wierik. Van Hooijdonk schoot feilloos raak en zorgde na bijna een uur spelen voor de 2-1.

Romeny in 90 plus drie

Dankzij Romeny werd niet alleen een nederlaag voorkomen, maar zelfs nog de volle buit gepakt. Eerst kreeg de aanvaller van Emmen een bal tegen zich aangeschoten die zomaar via de binnenkant van de paal in het net belandde (2-2) en in blessuretijd, in minuut 90 plus drie, kopte hij geheel vrijstaand een voorzet van invaller Jasin-Amin Assehnoun binnen: 2-3.