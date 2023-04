Ole Romeny: 'Hier droom je als kind van'

VOETBAL - Op de schouders van Keziah Veendorp en Richairo Zivkovic werd de Man of the Match, Ole Romeny, richting het feestvierende uitvak gedragen. Ruim 500 meegereisde supporters waren na de 2-3 door het dolle heen en zongen uit volle borst de topschutter van de Drentse club toe.

"Dit is niet normaal", reageerde Romeny na afloop met een brede lach op zijn gezicht. "Als kind droom je van scoren en ook van een hattrick maken. Dit was mijn eerste in het betaalde voetbal en wat voor één."