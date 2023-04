Grillig Hurry-Up raakt achterop in titelstrijd

HANDBAL - Door een matige tweede helft heeft Hurry-Up vanavond in speelronde zes van de HandbalNL League verloren van Volendam: 30-32 (15-12). De Zwartemeerders maken in de titelstrijd opnieuw een pas op de plaats.

Pas toen de nood hoog was begon het weer bij Hurry-Up te lopen. Even voor tijd betekende de derde van Sander Bos, de rechterhoekspeler is nog in afwachting van zijn aflopende contract, de 29-30. In het spannende slot bleef Volendam aan de goede kant van de score.