Dick Lukkien: 'FC Emmen is een prachtige club, maar soms niet goed voor je rikketik'

VOETBAL - Dick Lukkien zag zijn elftal, dankzij een sterke tweede helft, met 2-3 winnen van SC Heerenveen. "Het was een spannende wedstrijd met een geweldige apotheose voor ons. Dat is genieten", aldus de trainer van FC Emmen.

"FC Emmen is een prachtige club, maar soms niet goed voor je rikketik", vervolgde Lukkien. "Soms wordt je in een wedstrijd dertig jaar ouder."

De slechte eerste helft was volgens Lukkien te wijten aan het verdedigend werk van Ahmed El Messaoudi. "Hij had door moeten dekken op Haye, maar hij bleef steeds hangen op het middenveld. Daardoor kwam iedereen eigenlijk continu een stap te laat en waren we ook in balbezit heel matig." Ook over de penalty van Heerenveen (de 2-1) was Lukkien heel kritisch. "Dit mag Mike te Wierik niet overkomen. Met zijn ervaring moet hij slimmer zijn."