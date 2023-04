Programma zondagvoetbal

In de 4e divisie A kwam Alcides gisteravond al in actie. In Meppel speelde de ploeg van trainer Wilko Niemer met 1-1 gelijk tegen VOC. Hierdoor blijft de Drentse ploeg volop in degradatiezorgen. De ploeg staat een-na-laatste. Alleen VKW heeft minder punten. Die ploeg ontvangt vanmiddag in Westerbork Alphense Boys. Koploper Hoogeveen gaat vandaag op bezoek bij De Zouaven.