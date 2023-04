Mike te Wierik schuldbewust: 'Het was niet heel handig'

VOETBAL - Wat was hij blij en vooral ook opgelucht na het laatste fluitsignaal in het Abe Lenstra Stadion. Mike te Wierik leek, na het veroorzaken van de strafschop bij een 1-1 tussenstand, de schlemiel van de avond te worden maar werd gered door zijn kompaan op de rechterflank.

"Ik heb de beelden net teruggezien en ja, het was niet heel handig. Die kan inderdaad op de stip. Ik werd geblokt en deed dit in een reflex en dat terwijl we het duel razendsnel in de tweede helft hadden gekanteld. Gelukkig bleven we na die 2-1 redelijk stoïcijns en wonnen we", aldus Te Wierik.