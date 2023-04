Zeven uit acht voor Bautista, Van der Mark 10e in Superpole-race

MOTORSPORT - Één ronde had hij nodig om zich vanaf plek 4 naar de kop te sturen en vervolgens was hij ongenaakbaar in de Superpole-race op het TT Circuit Assen. Alvaro Bautista, de regerend wereldkampioen en klassementsleider boekte zijn zevende zege van het seizoen en dat terwijl er pas acht races zijn verreden.

De Ducati-coureur, die in de kwalificatietraining werd bestraft vanwege het hinderen van een andere coureur, vertrok in de Superpole-race (die door een probleem bij BMW-rijder Loriz Baz in de warm-up lap werd ingekort van tien naar acht ronden) dus vanaf rij 2. Pole position was er voor zesvoudig wereldkampioen Jonathan Rea op zijn Kawasaki, voor Toprak Razgatlioglu (Yamaha, de nummer 2 in de WK stand) en Alex Lowes (Kawasaki). Die vier vochten op een zonnig TT Circuit voor de zege.