Zware crash en beenbreuk Van der Mark in race 2 WK Superbikes, Bautista voltooit trilogie

MOTORSPORT - Een zware crash van Michael van der Mark ontsierde race 2 van de WK Superbikes op het TT Circuit van Assen. In de tweede ronde sloeg het noodlot toe voor de Rotterdammer. In de Geert Timmer bocht werd de Nederlander met een gigantische highsider van zijn BMW geworpen en kwam hij vervolgens met een mega-klap op het asfalt terecht.

De Nederlander werd minutenlang naast de baan behandeld, waarna hij per ambulance werd afgevoerd naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

UPDATE: In het WZA is een breuk in zijn linkerbovenbeen geconstateerd. Van der Mark wordt hoogstwaarschijnlijk later vandaag nog geopereerd.