Na vijf seizoenen laat Hurry-Up Jaspers gaan

De penaltyspecialist moet op zoek naar een nieuwe club. Het aflopende contract van Jaspers in Zwartemeer wordt net als dat van de Portugese doelman David Ferreira niet verlengd.

In 2018 kwam Jaspers via E&O terecht bij Hurry-Up. In het oranje-zwart groeide de technisch begaafde flankspeler uit tot een van de publiekstrekkers.