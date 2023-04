Hoogeveen blijft koploper: 'Het wordt een heel spannende maand'

VOETBAL - Met vier wedstrijden te gaan staat Hoogeveen nog altijd eerste in de vierde divisie. In Noord-Holland rekenden de blauw-witten vanmiddag af met laagvlieger De Zouaven: 0-2.

In Grootebroek maakten Sil Kuurman en Louis Vijfhuizen de doelpunten voor Hoogeveen. "Maar het had ook 0-5 of 0-6 kunnen worden", aldus trainer/coach Nico Haak. "We hebben heel veel kansen gekregen en gemist."

53 punten

Competitiezege vijftien is binnen voor Hoogeveen en zo is de ploeg van Haak op 53 punten gekomen. "En HBS speelt gelijk. De titel komt steeds dichterbij. Het wordt een heel spannende maand, want naast ons zijn er nog drie kanshebbers."