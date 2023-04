SVBO wint zespuntenduel: 'Maar er heerst geen hallelujastemming'

VOETBAL - In de spannende eerste klasse E heeft middenmoter SVBO vanmiddag uitstekende zaken gedaan door het zespuntenduel met Rolder Boys te winnen: 4-2 (3-1). Al rekent de ploeg uit Barger-Oosterveld zich nog niet rijk.

Jelmer Scholtens, Dylan Wessels en Ronald Gerdes bezorgden SVBO op eigen veld een vliegende start in de partij tussen de ploegen die voorafgaand aan de twintigste speelronde plaats acht en negen bezetten. "Misschien wel onze beste eerste helft van het seizoen", vertelt trainer/coach Arthur van der Veen.

Namens de bezoekers deed Sander Jansen vlak voor rust iets terug. Na de 4-1 van René Wolbers kwam de tweede van de bezoekers uit Rolde te laat. "We waren vanmiddag de terechte winnaar en gezien de andere uitslagen ook spekkoper. Maar er heerst geen hallelujastemming. Het kan volgende week weer andersom zijn."

Alle zes clubs uit Drenthe in de eerste klasse E kunnen nog degraderen. Het verschil tussen SVBO, gestegen naar plaats zeven op de ranglijst, en nummer voorlaatst Roden is met nog vier speelrondes te gaan slechts zes punten: 25 om 20.

Van der Veen besluit dan ook: "De aankomende weken spelen we tegen Roden en Dalfsen. Zij staan nu nog onder ons. Als we die winnen, spelen we ons veilig."