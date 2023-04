Vijfde competitienederlaag op rij voor VKW

VOETBAL - Degradatie uit de vierde divisie komt door een nieuwe nederlaag weer dichterbij voor hekkensluiter VKW. In Westerbork werd het vanmiddag tegen Alphense Boys 0-1.

De bezoekers maakten na 36 minuten spelen via Stef van den Berg de enige van de wedstrijd. Voor de vijfde keer op rij is nieuwkomer VKW in de vierde divisie geklopt.