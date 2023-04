'Als Drenthina scoort is het nooit te veel'

VOETBAL - Als de wind goed staat is speaker van Drenthina Henk Haandrikman tot ver achterin de wijk Emmermeer te horen. Hij mag zich oud-voorzitter van de tweede klasser noemen, maar is het allerliefst omroeper van de wit-groenen.

Een introductie in het Engels, Duits en Spaans, lange uithalen bij een doelpunt van Drenthina en als het saai is verkeersinformatie van de ring van Utrecht. "Dit is ons leven op zaterdag", vertelt Haandrikman tevreden.

"Nummer negen weer", zegt Haandrikman na de 0-2 van Velocitas. Vugteveen denkt dat de nummer tien scoorde. Hij is het extra paar ogen in het omroephok en bedient het scorebord. Vugteveen: "Soms heeft Henk het mis, ja. Dan overleggen we even."