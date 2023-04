Valthermond en WKE'16 samen naar finish, Dalen lijkt weg voor titel

Door de 1-3 nederlaag tegen VENO zakt HODO naar een directe degradatieplek. De formatie uit Hollandscheveld kwam nog wel vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Djustin Snippe, maar de gasten kwamen razendsnel op gelijke hoogte en beslisten het duel in de absolute slotfase. HODO staat nu, boven hekkensluiter Drachten, op plek 11 (met 18 punten uit 20 van de 22 duels). Het gat naar de twee ploegen, die nu op een nacompetitieplaats staan (Beilen en Pesse), één punt terwijl Zuidwolde (dat nu veilig staat) twee punten meer heeft.

Owen van der Werff was het goudhaantje voor vv Beilen in het uitduels tegen EMMS in Slagharen. Van der Werff maakte beide treffers in de met 1-2 gewonnen wedstrijd.