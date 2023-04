FC Emmen Podcast #33: 'Mike te Wierik is goud waard'

In de 33e FC Emmen Podcast van het seizoen staan de heren uiteraard stil bij de knappe zege van FC Emmen op SC Heerenveen, waardoor de Drentse club weer op een veilige plek staat in de eredivisie.

Ole Romeny was de grote man en krijgt hij ook van de podcastleden alle lof. Moet hij nog seizoen in Emmen blijven of moet hij juist nu vertrekken? Theo ten Caat heeft (uiteraard) het antwoord.

Ook Mike te Wierik komt voorbij. De verdediger zorgde voor onnodig werk, door kort na de 1-1 Heerenveen een penalty cadeau te doen. Ten Caat en ook Dick Heuvelman zijn uiterst kritisch op de Hengevelder. Ten Caat was lang jeugdtrainer van Te Wierik. "Mike ging ieder seizoen met hakken over de sloot een lichting omhoog. Hij heeft een geweldige mentaliteit, maar speelt altijd op het randje en vaak gaat hij daar overheen." Niels Dijkhuizen is het daar niet mee eens. "Ik vind juist dat hij goud waard is voor FC Emmen. Hij snapt wat er gevraagd wordt en levert gewoon."

'Trots van het noorden'