Mogen paarden straks een zonnebril dragen tijdens een concours?

Dispensatie

En Gaby blijkt niet bepaald het enige paard dat baat heeft bij een zonnebril. Leontine van Ewijk uit het Brabantse Schijf overkwam hetzelfde. Zij kwam met haar paard King Flappy uit op Grand Prix-niveau totdat het dier begon met kopschudden. Het werd steeds erger en na een lange zoektocht bleek ook haar paard last van zonlicht te hebben. Ze deed bij de landelijke paardensportbond KNHS een verzoek voor dispensatie om mét zonnebril te starten op een concours. Maar dat werd afgewezen.

"Ik werd heel strijdbaar want ik dacht: dit kan niet. De bond gooide het op het paardenwelzijn. Zij zeiden dan wanneer het paard z'n bril af zou doen, hij niet fit genoeg zijn om op een concours te starten", vertelt Van Ewijk. "Maar als je m'n paard zag kon je zien dat hij vol in de bespiering zat en blij in de paddock stond."

Petitie

En dus gaf ze ruchtbaarheid aan haar verhaal via social media. "Toen is er een soort explosie ontstaan. Een vriendin van mij is een petitie begonnen voor ons verhaal en die ging eigenlijk gelijk viraal. Ik wil nu voor iedereen die met dit probleem kampt naar voren stappen en voor die dispensatie gaan."

De petitie is inmiddels bijna tweeduizend keer getekend. Maar hoe het nou precies zit met dat zonlicht is nog niet helemaal duidelijk. En daarom hebben we de hulp van iriscopiste Annette Timmer uit Naarden ingeroepen. Zij heeft al duizenden paardenogen beoordeeld en ziet wel degelijk een afwijking bij Gaby.

Druifjes

"Ieder paard heeft zogenaamde corpora nigra. Dat zijn zwarte druifjes die aan de bovenkant en soms ook aan de onderkant van de iris zitten. Ze fungeren als natuurlijke zonneschermen. Maar Gaby heeft in beide ogen twee hele grote afwijkende bollen aan de onderkant. En ze weet niet dat die bollen van haarzelf zijn."

"Elke keer als de zon gaat schijnen sluit de iris van een paard horizontaal", gaat Timmer verder. "En bij die veranderingen zitten die bollen steeds in haar gezichtsveld, waardoor ze uitzonderlijk gedrag gaat vertonen. Een zonnebril maakt het een stuk rustiger voor haar."

Paardenwelzijn

In Frankrijk mogen ruiters met dispensatie wél met een zonnebril op een wedstrijd uitkomen. Ook bij de wereldpaardensportbond FEI bestaat er een regeling voor. En wat Timmer betreft moet het in Nederland ook die kant op.

"Anders mogen ruiters ook geen zonnebril meer dragen en mogen tuigpaarden ook geen oogkleppen meer op. Als de bond paardenwelzijn hoog in het vaandel heeft, veranderen ze het. En als ze dat niet hebben, dan laten ze het zo", besluit Timmer.

Gesprek