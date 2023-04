Joop Alberda: 'Ik gun iedere volleybalvereniging een eigen Rita Buikema'

VOLLEYBAL - Rita Buikema (63) is dit jaar veertig jaar in dienst als beroepskracht bij volleybalvereniging Sudosa-Desto uit Assen. Ze gaf training op alle niveau's en van jong tot oud. Maar haar voorkeur gaat uit naar de jeugd.

Wel is er heel wat veranderd op het gebied van bewegen als het om kinderen gaat. "Vroeger gingen we slootje springen en boompje klimmen. Toen deden we ongemerkt alle grondvormen van bewegen. En dat is écht wel een verschil. Als ik nu soms kinderen aflever bij de volgende trainer dan denk ik wel eens: zij hebben nog een achterstand in het breed-motorisch opleiden. En daarom doen wij dit ook tijdens onze mini-training."