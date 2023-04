'De vijfde klasse is een mooie leerschool voor jonge jongens'

De gast in de vijftiende podcast is Patrick Steenbergen (36) uit Vries. Eigenlijk speelt Steenbergen zijn wedstrijden inmiddels op zondagochtend in het tweede, maar de topschutter is weer van stal gehaald door hoofdtrainer Cor Meijer om de Vriezenaren richting de titel te dirigeren in de zaterdag vijfde klasse E. Met vijf goals in de laatste twee wedstrijden mag Meijer over de doelpuntenproductie van Steenbergen niet klagen.