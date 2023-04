FC Emmen verslaat SC Cambuur in oefenduel op Oude Meerdijk

VOETBAL - FC Emmen heeft vanmiddag in een oefenduel SC Cambuur met 2-1 verslagen. Jasin-Amin Assehnoun was met twee treffers verantwoordelijk voor de Drentse treffers, terwijl Michael Breij scoorde voor de bezoekers die officieus al gedegradeerd zijn uit de eredivisie.

De eerste kans was voor de gasten, maar Breij profiteerde niet van een foutje van Mark Diemers op het middenveld. Daarna werd Emmen sterker, kreeg Ahmed El Messaoudi een aardige kans (kopbal naast) en zorgde Assehnoun in de 32e minuut voor de 1-0 na een blunder van de derde doelman van Cambuur Brett Minnema. Lucas Bernadou verzuimde daarna de 2-0 te maken. Zijn inzet, met rechts, belandde op de paal.

Lukkien wisselde veelvuldig in de rust. Alleen Oehlschlägel, Heylen, Vos, Assehnoun keerden terug in de tweede helft. Breij zorgde na zo'n twintig minuten voor de gelijkmaker, waarna Emmen opnieuw via Assehnoun de 2-1 maakte. Ben Scholte, Assehnoun en Jari Vlak verzuimden daarna om de stand naar 3-1 te tillen.